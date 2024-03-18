2024-03-18 09:00:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: جنان الأسدي



أبرمت هيئة النزاهة ست مذكرات تفاهم مع بعض الجهات الدوليَّة خلال العام الماضي بهدف تسريع إجراءاتها وتطوير قدراتها.

وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون لـ{الصباح»: إنَّ الهيئة قامت بإبرام ست مذكرات تفاهم مع بعض الجهات الدولية سعياً لتبادل الخبرات وتطوير القدرات المؤسسية والوظيفية وتسريع الإجراءات على المستوى الدولي.

وأضاف أنَّ المذكرات أبرمت مع وكالة ومكافحة الفساد في فرنسا وديوان المحاسبة في الإمارات العربية المتحدة وهيئة الرقابة في جمهورية مصر، فضلاً عن التعاون المشترك بين الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد واتحاد المدربين العرب في المملكة الأردنية، علاوة على مذكرتي تفاهم مع مكتب ادعاء روسيا وأخرى مع دولة فلسطين.

وبين حنون أنَّ الهيئة تعمل على تعديل التشريعات القانونية الدولية بما يتلاءم ومواجهة تغلغل الفساد العالمي، إلى جانب تنفيذ التزامات الهيئة في الاتفاقيات الدولية السابقة لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها في العام 2007 ويجري تقييم عمل المؤسسة كل خمسة أعوام، إلى جانب الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي صادق عليها العراق في العام 2012 ويجري تقييمها كل أربعة أعوام، منوهاً بأنَّ مجمل عدد الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الهيئة منذ تشكيلها ولغاية الآن 21 اتفاقية.