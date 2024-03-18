السليمانية في المركز الأول بتوزيع البطاقات البيومترية على مستوى العراق

2024-03-18 09:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مكتب السليمانية للمفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاثنين، أن المحافظة تحتل المركز الأول من بيت المحافظات العراقية في توزيع البطاقات البيومترية.

وقال في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن مكتب المفوضية في السليمانية يحتل المرتبة الأولى في جميع المحافظات العراقية؛ من حيث توزيع الحد الأقصى لعدد بطاقات التصويت البيومترية.

وأضاف البيان، أنه تم تسليم 21 ألفاً و477 بطاقة للمواطنين خلال هذا الأسبوع في السليمانية، وبحسب الإحصائيات، تم توزيع 12 ألف و269 بطاقة بيومترية في دهوك و3 آلاف و405 بطاقة بيومترية في أربيل.

وأكد مكتب السليمانية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن أبواب المكتب مفتوح يوميا من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 2:00 بعد الظهر من خلال 79 مركز تسجيل في جميع مدن ومناطق المحافظة، وباستطاعة اي مواطن استلام بطاقته البايومترية من اي مركز انتخابية بالقرب من سكنه.

وقع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كوردستان.

وبموجب الأمر، وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر الرئيس نيجيرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان.