2024-03-18 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين ارتفاع نسب انجاز اعمال مشروع إنشاء جسر بحيرة حمرين الكونكريتي ومقترباته في محافظة ديالى الى (62) % الذي يعد أطول جسر في العراق بطول يبلغ اكثر من (7) كم مع المقتربات. وذكر المركز الإعلامي في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “المشروع الذي ينفذ بإشراف دائرة […]

ظهرت المقالة وزارة الإعمار: ارتفاع نسب إنجاز أطول جسور العراق الى 62 % أولاً على ايرث نيوز.