2024-03-18 09:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن تنفيذ حملة اعتقالات بحق آسيويين من مخالفي شروط الاقامة في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية استخبارات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية ألقت القبض على 262 عاملاً آسيوياً في مناطق (مدينة الصدر /والشعب / والحميدية) في العاصمة بغداد.

وبين، أن هؤلاء دخلوا العراق بصورة غير شرعية، مشيرا الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب جهة الاختصاص.

وأمس الأحد، أعلنت الداخلية العراقية، الاطاحة بعصابة تمتهن السطو المسلح ينتمي إليها شخص آسيوي يدعى "شعيب" كان قد أطلق النار على المواطنين في الاعظمية، وذلك بعد مواجهة مسلحة بمنطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

وأول أمس السبت، القي القبض على شخص باكستاني الجنسية يدعى "شعيب" قام بإطلاق النار على المواطنين وعلى فوج طوارئ الاعظمية، وذلك اثناء تأمين الحماية لمأدبة الافطار الجماعي ضمن جامع ابو حنيفة.