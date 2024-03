2024-03-18 09:50:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اعلن نائب محافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي في زيارته لقضاء سوق الشيوخ اليوم عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الدوائر الحكومية الخدمية تحسبا للطواريء. وأكد الغزي في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية أن الحكومة المحلية في محافظة ذي قار ستدعم عمل الدوائر الخدمية في سوق...

The post نائب محافظ ذي قار رزاق كشيش يعلن عن تشكيل غرفة عمليات في سوق الشيوخ تحسبا لموجة الامطار first appeared on شبكة اخبار الناصرية.

The post نائب محافظ ذي قار رزاق كشيش يعلن عن تشكيل غرفة عمليات في سوق الشيوخ تحسبا لموجة الامطار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.