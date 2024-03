2024-03-18 09:50:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد نعيم الغزي الاجتماع الخاص بتنفيذ مشروع المدينة الطبية، ضمن مشاريع صندوق اعمار ذي قار. واطلع الغزي خلال الاجتماع الذي حضره رئيس صندوق اعمار ذي قار ومدير صحة المحافظة، فضلا عن الشركة الاستشارية، على التصاميم الأولية لإنشاء مدينة طبية رائدة في مركز...

The post الأمين العام لمجلس الوزراء يبحث مع الجهات المعنية مشروع تنفيذ المدينة الطبية في ذي قار first appeared on شبكة اخبار الناصرية.

The post الأمين العام لمجلس الوزراء يبحث مع الجهات المعنية مشروع تنفيذ المدينة الطبية في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.