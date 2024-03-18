مصادرة 34 عجلة تستخدم لتهريب النفط في عدة محافظات

2024-03-18 09:50:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مصادرة 34 عجلة مع سائقيها تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته وضبط أربعة مواقع نفطية ضمن محافظات عدة وذكرت الوكالة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة تلقت معلومات دقيقة عن مجموعة من مهربي ومتاجري المشتقات النفطية في اكثر من محافظة، مبينة انه وعلى ضوء المعلومات تم تشكيل اكثر من فريق عمل استخباري وفني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة المهربين والقبض عليهم من اجل الحد من الإضرار بالاقتصاد الوطني. وأضافت، أن هذه العمليات النوعية التي شرعت بها وكالة الاستخبارات خلال 15 يوم الماضية أثمرت من مصادرة 34 عجلة مع سائقيها تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته، بالإضافة الى ضبط 4 مواقع نفطية ومجموعة من العجلات داخل المواقع والتي تستخدم لتهريب هذه المشتقات ضمن محافظات عدة، وأسفرت هذه العمليات عن مصادرة آلاف الأطنان من النفط ومشتقاته الى الجهات المختصة. واشارت الى ان اقوال المتهمين دونت واعترفوا صراحة بقيامهم بتهريب النفط ومشتقاته، كما أحيل المتهمون الى الجهات التحقيقية استعدادا لمثولهم امام القضاء، داعية المواطنين الى ضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144.