المعدن الأصفر يفقد بريقه مع صعود الدولار

2024-03-18 09:50:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة منها المركزي الأميركي هذا الأسبوع وبحلول الساعة 02:59 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 إلى 2147.89 دولارا للأونصة، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 إلى 2151.30 دولارا للأونصة. ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الاتحادية اجتماعها الذي يستمر يومين بخصوص أسعار الفائدة غدا الثلاثاء. وستعلن قرارها بخصوص سعر الفائدة يوم الأربعاء يعقبه إصدار بيان. ومن شبه المؤكد أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدراي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق 5.25 و5.5 ، لكن من الممكن أن يلمح باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول نظرا لاستمرار التضخم على مستوى المستهلكين والمنتجين. وتخفض أسعار الفائدة الأعلى شهية الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة. وصعد الدولار ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات منافسة، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمن لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 إلى 932.45 دولارا للأونصة. واستقر البلاديوم عند 1077.25 دولارا للأونصة. وتراجعت الفضة 0.6 إلى 25.01 دولارا للأونصة.