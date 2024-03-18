2024-03-18 09:50:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو 4 وسط توقعات بانخفاض الإمدادات. وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم مايوأيار ثلاثة سنتات إلى 85.37 دولار للبرميل. وارتفعت عقود أبريلنيسان لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط عشرة سنتات إلى 81.14 دولار للبرميل. وكتب محللون من إيه.إن.زد في مذكرة المخاوف الجيوسياسية لا تزال مرتفعة أيضا، في إشارة إلى حملة أوكرانية مكثفة بالطائرات المسيرة على مصافي نفط روسية في مطلع الأسبوع. وأمس السبت تسبب أحد الهجمات في اندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك في كاسنودار التي تعالج 8.5 مليون طن متري من النفط الخام سنويا أو 170 ألف برميل يوميا. وفي الشرق الأوسط، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد أنه سيمضي قدما في خطط التوغل في رفح في جنوب قطاع غزة حيث يأوي أكثر من مليون نازح، في تحد للضغوط من حلفاء إسرائيل. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن هذه الخطوة ستجعل السلام في المنطقة صعبا للغاية.