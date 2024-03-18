2024-03-18 10:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعغادر فجر اليوم الاثنين، وفد منتخبي الشباب والناشئين لكرة اليد الى محافظة السليمانية لإقامة معسكر تدريبي تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.وذكر بيان للاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" المعسكر سيستمر لغاية السادس والعشرين من شهر آذار الحالي" مبيناً أن" المعسكر يأتي ضمن المنهج الإعدادي للمنتخبين تحضيراً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم".