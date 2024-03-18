النـزاهـة: صـدور (38) أمـر قبــض واستـقــدام بحق ذوي الدرجات العليا في شباط

2024-03-18 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صـدور (38) أمـر قبــض واستـقــدام بحق ذوي الدرجات العليا في شباط.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجهات القضائيَّة أصدرت (38) أمر قبض واستقدام بحقّ (37) مسؤولاً من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1- 29 / 2 /2024)"، لافتاً إلى أنَّ "الأوامر توزَّعت بين (6) أوامر قبضٍ، و(32) أمر استقدامٍ ".

وأضاف أن "الأوامر شملت وزيراً سابقاً، وعضواً في مجلس النواب، ووكيل وزيرٍ حالياً، فضلاً عن (21) مديراً عاماً، منهم (9) مديرين عامين حاليّين، و(8) سابقين، و(4) أسبقين، كما شملت الأوامر (11)محافظاً سابقاً، ومحافظين أسبقين".