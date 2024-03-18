تربية نينوى تعلن النتائج الأولية لأسماء المرشحين الفائزين والاحتياط للمتقدمين بصفة عقد

2024-03-18 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت مديرية تربية نينوى، اليوم الاثنين، النتائج الأولية لأسماء المرشحين المتقدمين للتعيين بصفة عقد على ملاكها.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تربية نينوى أعلنت النتائج الأولية لأسماء المرشحين الفائزين والاحتياط للمتقدمين بصفة عقد على ملاكها".

ودعا البيان، "المرشحين المدرجة أسماؤهم في القوائم الى مراجعة أقسام التربية في الأقضية والنواحي كل حسب سكنه ما عدا مركز مدينة الموصل تكون مراجعة المعلم والمعلم الجامعي في قسم تربية الحدباء بالجانب الأيمن من المدينة والمدرس في قسم تربية أم الربيعين في الجانب الأيسر".

وأضاف، أن "المراجعة ستكون اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 19/3/2024 وسيتم فتح باب الاعتراضات لمدة 15 يوماً اعتباراً من تاريخ إعلان النتائج النهائية لأسماء الفائزين بعد إكمال التدقيق الورقي".

قسم تربية البعاج :

https://drive.google.com/drive/folders/12bR_q-PJVIQogr5wuqtQcTTqY4GAFOev?usp=drive_link

قسم تربية الحضر :

https://drive.google.com/drive/folders/1inHGxgIymerc-t_r2LQ1z1Cd05sQ-GrO?usp=drive_link

قسم تربية الحمدانية :

https://drive.google.com/drive/folders/1HrkJb0RZGbrr5Zz9jKSqOtCFk0GsJAZk?usp=drive_link

قسم تربية القيروان :

https://drive.google.com/drive/folders/1QM2myU7INjXGGmukzlFKae_Thd275LbM?usp=drive_link

قسم تربية النمرود :

https://drive.google.com/drive/folders/1m3-OskhATbpr88lz_A422Vcb-nt1qqGz?usp=drive_link

قسم تربية بعشيقة :

https://drive.google.com/drive/folders/17U4bNUFTFHJQf-we8p1trygrKLg4TezI?usp=drive_link

قسم تربية تلعفر :

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قسم تربية تلكيف :

https://drive.google.com/drive/folders/1H2odiwSKTPr8K_NSLRsvYwUT4PKVPNK_?usp=drive_link

قسم تربية ربيعة :

https://drive.google.com/drive/folders/1tROu-7rPLmSWsxbe33eDXZK99HYffwEZ?usp=drive_link

قسم تربية سنجار :

https://drive.google.com/drive/folders/1ipWkxOlubPDDghSsTmFpJIWHN4dpjXFm?usp=drive_link

قسم تربية قضاء الموصل :

https://drive.google.com/drive/folders/1juPaHzbJyrSPN7pDeqhsxOJ9de2rDn9E?usp=drive_link

قسم تربية مركز الموصل :

https://drive.google.com/drive/folders/1GJ8IEVgAtGYZIQOBAmIySIQrU7IFhrOU?usp=drive_link