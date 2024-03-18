طقس العراق.. استمرار الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة

2024-03-18 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت استمرار تساقط الأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون غائماً مصحوباً بتساقط أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة خاصة في الأقسام الشرقية والشمالية من البلاد وفرصة لتساقط (الحالوب)، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية".

وأضاف "أما في يوم الأربعاء فسيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً مع تساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أن "الخميس المقبل، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائما مع تساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد يوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".