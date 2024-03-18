السوداني: نجحنا بتنفيذ موازنة 2023 وعلينا المضي بإكمال المشروعات الاقتصادية

2024-03-18 10:30:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، خلال ترؤسه اجتماعا يخص جداول موازنة 2024، أهمية المضي بإكمال المشروعات الاقتصادية وقال السوداني في بيان أورده مكتبه الإعلامي، وتلقته الاقتصاد نيوز: ضرورة تركيز الاهتمام على المشاريع التي شارفت على الانتهاء، والمشاريع المحركة لدورة الاقتصاد والداعمة للبنى التحتية، بالإضافة إلى المشاريع التي توفر العدد الأكبر من فرص العمل، وتلبي الاحتياجات الخدمية والصحية والاجتماعية المقدمة على باقي الضرورات العامة. وأكد السوداني أن النجاح الذي شهده تنفيذ موازنة عام 2023 يجب أن يستثمر في استكمال ما تبقى من مشروعات اقتصادية، لا سيما المتعلق منها بجوانب الإصلاح الاقتصادي والاستثمار وتشييد البنى التحتية في مجالات النقل والصحة والخدمات البلدية، ودعم البرامج الزراعية والصناعية المنتجة. وفي مسار التنمية الشاملة واللامركزية الإدارية، شدد على أهمية اختيار المشروعات ذات الأولوية القصوى في تخصيصات مجالس المحافظات، وجعل المستهدفات المحلية للمحافظات في حالة تكامل مع البرامج التي تنفذها الوزارات الاتحادية، بما يسمح في تحقيق أعلى العوائد والنتائج على مستوى التوظيف والتنمية، وتلبية الخدمات الأساسية لعموم المواطنين في جميع أنحاء العراق.