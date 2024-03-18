2024-03-18 10:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس نينوى، أحمد الحاصود، يوم الاثنين، أن جلسة توزيع اللجان في المجلس ستمضي هذه الليلة، سواء حضرت جميع الكتل أم لا.

وقال الحاصود، الذي ينتمي للعقد الوطني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة نينوى سيعقد جلسته ،مساء اليوم، لتشكيل اللجان الدائمة في المجلس لممارسة صلاحياته الرقابية".

وأضاف أن "الجلسة ستمضي سواءً كانت بحضور كل الكتل السياسية أم سيقتصر الحضور على الكتلة الأكبر فقط" في إشارة إلى أن تحالفات الإطار التنسيقي والعقد الوطني (16) مقعداً ستمضي في عقد الجلسة واختيار اللجان حتى وإن قاطعها أعضاء (نينوى الموحدة ) 13 مقعدا مع الپارتي.

وألمح الحاصود، لوجود جهات "تسعى لتعطيل جلسة هذه الليلة"، واطلق عليهم بـ"البعض" في إشارة لأعضاء (نينوى الموحدة) مختتماً حديثه بالقول: "تم منح الكتل السياسية فرصة كبيرة للتفاهم، ولكن البعض يحاول تعطيل عمل المجلس وإبقاء الوضع على ما هو عليه من خلال رفض كل التفاهمات".

يذكر أن الخلاف بين "نينوى الموحدة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني 13 مقعداً، و"نينوى المستقبل" التي تضم تحالفات الإطار والعقد الوطني بواقع 16 مقعداً في المجلس، قد وصل لنهاية مشواره بعد تقاسم اللجان داخل المجلس بواقع 9 لجان للأولى و11 لجنة للثانية.

واحتدم الصراع في أروقة مجلس نينوى، وتعثر في بداية مشواره بعد أن أخفق في أولى جلساته لعقدها واختيار اللجان بعد محاولات حلفاء الإطار للاستحواذ على 14 لجنة لهم و6 لجان لنينوى الموحدة والبارتي، الأمر الذي عمق الخلاف في بادئ الأمر.

لكن أعضاء في المجلس قالوا إن وساطات لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل، أفضت لتقارب وجهات النظر بعد دعوة إفطار جمع من خلالها رئيس وأعضاء المجلس من الكتلتين الرئيسيتين ناقشا بعدها أسباب الخلاف والخروج منها.