صحة ذي قار: حملة لتلقيح 400 الف طالب بلقاح الحصبة

2024-03-18 10:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال مدير الصحة العامة في ذي قار الدكتور محمد كشاش يوسف عن قرب انطلاق حملة للقاح الحصبة ستشمل المدارس الابتدائية في محافظة ذي قار. واضاف الدكتور كشيش في اتصال هاتفي مع إذاعة الناصرية أن هنالك حملة تلقيح ستشمل المدارس في عموم ذي قار لأكثر من 400 الف...

