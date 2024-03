شرطة ذي قار تنفذ عملية امنية بقضاء النصر لملاحقة مثيري النزاعات العشائرية ومصادرة كميات من الاسلحة

2024-03-18 10:50:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت شرطة ذي قار انها نفذت عملية امنية واسعة في قضاء النصر والقت القبض على مطلوبين ومصادرة بعض الاسلحة. وذكر بيان للشرطة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان قوة مشتركة من “فوج طوارئ ذي قار التكتيكي ولواء 14 شرطة الاتحادية وسرية سوات نفذت عمليات دهم وتفتيش في قضاءالنصر للبحث...

