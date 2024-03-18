الحزب الوطني الكندي يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين

2024-03-18 10:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يصوت مجلس النواب الكندي اليوم الاثنين على اقتراح قدمه الحزب الوطني الديمقراطي يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين. ودعا الاقتراح أيضا الحكومة إلى الدعوة إلى إنهاء “احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر منذ عقود”، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحظر الأسلحة ضد إسرائيل، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، […]

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