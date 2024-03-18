2024-03-18 10:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت مديرية تربية نينوى، اليوم الاثنين، النتائج الأولية لأسماء المرشحين المتقدمين للتعيين بصفة عقد على ملاكها. وذكر بيان للمديرية تلقته” ايرث نيوز” أن “تربية نينوى أعلنت النتائج الأولية لأسماء المرشحين الفائزين والاحتياط للمتقدمين بصفة عقد على ملاكها”.ودعا البيان، “المرشحين المدرجة أسماؤهم في القوائم الى مراجعة أقسام التربية في الأقضية والنواحي كل حسب سكنه […]

ظهرت المقالة تربية نينوى تعلن أسماء المرشحين الفائزين والاحتياط للمتقدمين بصفة عقد أولاً على ايرث نيوز.