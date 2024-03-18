محترفان جديدان يصلان البصرة للالتحاق بالمنتخب الوطني

2024-03-18 10:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصل قبل قليل، محترفان جديدان إلى محافظة البصرة للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني. ووصل البصرة قبل قليل المحترف في صفوف سلوفاكو التشيكي ميرخاس دوسكي والمحترف في صفوف براونشفانيغ الألماني يوسف أمين. وسيكون آخر الواصلين يوم غد الثلاثاء كل من فرانس ضياء وحسين علي وزيدان إقبال. ويأتي المعسكر تحضيراً لمواجهةِ المنتخب الفلبيني في مواجهتي الذهاب […]

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