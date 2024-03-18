2024-03-18 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمة

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، المضي باستكمال منظومة الرادارات بشكل عام، فيما أعلن عن إرسال لجان فنية وعسكرية إلى دول عدة للتعاقد على شراء أسلحة مقاومة الطائرات.

وقال اللواء رسول، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق تعاقد على رادارات فرنسية ووصلت وجبة منها، ونحن ماضون باستكمال منظومة الرادارات بشكل عام"، مبيناً أن "هناك رادارات واطئة ومتوسطة وعالية المدى".

وأضاف أن "قيادة الدفاع الجوي قادرة على موضوع الكشف الراداري ومتابعة حركة الطائرات داخل الأجواء العراقية"، مشيراً إلى أن "القيادة العسكرية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة، تؤكد الأولوية الأولى لمنظومات قيادة الدفاع الجوي".

وبين أن "هناك لجاناً فنية وعسكرية زارت عدداً من الدول وقدمت لها عروضاً مع الاطلاع على أسلحة مقاومة الطائرات"، لافتاً إلى أنه "عند التعاقد على أسلحة أو منظومات متطورة سيتم الإعلان عن ذلك".

من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين هاشم العامري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المرحلة الأولى من عقد الرادارات GM403 مع شركة تاليس الفرنسية، بواقع 4 رادارات، تم نصبها تعبوياً"، مبيناً أن "العمل جارٍ لإكمال البنى التحتية في محافظات نينوى وكركوك وبغداد والديوانية مع مركز العمليات في المطار مقر قيادة الدفاع الجوي بمبلغ 160 مليون يورو".

وأوضح، "تم إكمال توقيع المرحلة الثانية من العقد لتأمين رادارات كشف واطئ بعدد 14 راداراً وبمبلغ 700 مليون يورو، إذ تم تسديد مبلغ 100 مليون يورو"، لافتاً الى أنه "تم عرض منظومة صواريخ دفاع جوي بمدى100 كم وبمبلغ 4 مليارات ونصف مليار يورو على أن يتم تطويرها لاحقاً لمسافة أكثر وبشرط يدفع العراق مبلغ مليار و200 مليون يورو".