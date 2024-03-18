اعتقال 555 أجنبيا مخالفا في بغداد

2024-03-18 11:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على 555 مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة من مختلف الجنسيات في بغداد. وذكرت الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 هو معني بإدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم، وفق شروط محددة، حيث شرعت مديرية شؤون الإقامة بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي واستخبارات الشرطة الاتحادية بحملة كبرى يوم أمس الأحد في عدد من مناطق العاصمة بغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على 555 مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة من مختلف الجنسيات. ودعت الوزارة أصحاب المشاريع والشركات إلى إكمال متطلبات منح الإقامة من خلال دفع الرسوم الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومراجعة مديرية شؤون الإقامة، مشيرة الى أن هناك جهوداً مكثفة من قبل الدوائر الأمنية المختصة لإلقاء القبض على المخالفين في بغداد والمحافظات. وذكرت، أن هذه الحملة ستستمر من قبل المفارز المنتشرة، داعية المواطنين إلى تقديم المعلومة والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة وعدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد.