الكترونيا.. المباشرة باستيفاء الرسوم غدا في محافظة عراقية

2024-03-18 11:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت مديرية مرور كركوك، اليوم الاثنين، عن المباشرة باستيفاء رسوم المركبات وإجازات السياقة والغرامات عن طريق الدفع الإلكتروني غداً. وقال مدير مرور كركوك العميد محمد اسماعيل علي للوكالة االرسمية، إن مديرية مرور كركوك ستبدأ يوم غد الثلاثاء المباشرة باستيفاء رسوم المركبات وإجازات السياقة والغرامات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني ماستر كارد وفيزا كارد حصراً، مؤكداً أن شعبة الرسوم في المديرية لا تتسلم مبالغ الجباية بالبدل النقدي كاش. وأضاف، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التوجيهات الحكومية في التعامل بالجباية الإلكترونية والتي ستقوم مديرية المرور على العمل بها بداية من يوم غد الثلاثاء.