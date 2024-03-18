2024-03-18 12:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أثار غياب أميرة ويلز “كيت مدلتون” الشائعات خلال الأيام الأخيرة حول مكان تواجدها وطبيعة العمل الجراحي الذي خضعت له. وعلى ضوء ذلك، انتشرت أخبار عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إخطارا بضرورة “التأهب” لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا عن الموضوع. ومن المعروف أنه […]

ظهرت المقالة بريطانيا بانتظار إعلان “التأهب” هل لكيت ميدلتون علاقة؟ أولاً على ايرث نيوز.