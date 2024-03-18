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الانبار تعطل الدوام الرسمي في المدارس الكرفانية لليوم الاثنين

الانبار تعطل الدوام الرسمي في المدارس الكرفانية لليوم الاثنين
الانبار تعطل الدوام الرسمي في المدارس الكرفانية لليوم الاثنين
2024-03-18 12:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه مدير عام تربية محافظة الانبار نافع حسين علي الدليمي، اليوم الاثنين، بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس الكرفانية بالمحافظة. وذكرت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، أن ” مدير عام تربية الانبار وجهربتعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم الاثنين، في المدارس الكرفانية فقط “. واشارت الى أن “القرار بسبب هطول الامطار ومن اجل الحفاظ […]

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