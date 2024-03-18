الدولار يستقر والين يتذبذب ترقبا لتحول في سياسة بنك اليابان

2024-03-18 12:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقر الدولار، الإثنين، في ظل ترقب المتعاملين لأسبوع تهيمن عليه اجتماعات البنوك المركزية في أنحاء العالم. ويوشك بنك اليابان (المركزي) فيما يبدو على إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية بينما ينصب التركيز على عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقع أن يجريها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وبخلاف اليابان والولايات المتحدة، من المقرر أن تجتمع البنوك المركزية […]

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