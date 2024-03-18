2024-03-18 12:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سجل المؤشر نيكي الياباني ارتفاعا قويا، في ختام جلسة الاثنين، وسط تفاؤل المستثمرين بعدما تلقوا معلومات أخرى عن تغييرات محتملة في سياسة بنك اليابان والتي من المتوقع على نطاق واسع الإعلان عنها غدا الثلاثاء. وارتفع نيكي بنسبة 2.67 بالمئة ليغلق عند 39740.44 نقطة مسجلا أكبر زيادة يومية منذ 13 فبراير. وصعد المؤشر توبكس […]

ظهرت المقالة مؤشر نيكي يقفز مع تحول يلوح في الأفق لسياسة بنك اليابان أولاً على ايرث نيوز.