2024-03-18 12:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ فقدت كريستينا هاغر صوابها بسبب نتيجة اختبار الحمض النووي الخاص بها الذي أظهر أن أسلافها “كلاب”. وتشير CBS News إلى أن الصحفية كريستينا هاغر المقيمة بتورونتو في كندا قررت التحقق من مدى صحة الخدمة الشائعة المنتشرة في البلاد الخاصة بتحديد سلالات الكلاب باستخدام اختبار الحمض النووي. ولكن النتيجة أفقدتها صوابها. ووفقا لـ CBS […]

ظهرت المقالة اختبار الحمض النووي لامرأة يكشف أن أسلافها “كلاب”! أولاً على ايرث نيوز.