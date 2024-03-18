2024-03-18 12:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

حدد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، نسبة الإنجاز في مشروع ماء النهروان، فيما أعلن عن قرب إدراج 20 مشروعاً في المدينة.

وقال العلوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مدينة النهروان لها أهمية كبيرة ومقبلة على إنشاء واحدة من أكبر المدن السكنية في العراق وهي مدينة علي الوردي، مما يضعها على خارطة الاهتمام لتكون لها أولوية في سد احتياجاتها ومطالب أهلها".

وأضاف أن "مجموع المشاريع التي ستندرج في مدينة النهروان خلال العام الحالي يصل إلى 20 مشروعاً، وجميعها تصب في تلبية احتياجات أهالي المنطقة".

وأوضح أن "هناك مشاريع وصلت نسب الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة، وسيتم افتتاحها قريباً، منها مشروع ماء النهروان بتنفيذ من قبل وزارة الإعمار والإسكان ضمن المنهاج الحكومي، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 92 بالمئة".

ولفت إلى أن "المشروع سيسهم في حل مشكلة عانى منها المواطنون في تلك المدينة لسنوات طويلة".