2024-03-18 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

تلقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، دعوة لحضور قمّة الطاقة النووية، التي ستُعقد في بروكسل في شهر آذار الحالي.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "العراق كان من أوائل الدول التي سعت للانضمام للوكالة، والالتزام بمعاهداتها، وعمل على إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية؛ لقناعته بأن الطاقة النووية يجب أن تكون مصدراً للازدهار وليس لتطوير الأسلحة الفتاكة".

وأضاف، أن "العراق أودع نهاية العام الماضي لدى الوكالة متطلبات انضمامه لاتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وهو يتطلع للدخول مجدداً في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية".

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن رغبة العراق، بـ"شغل مكانته الطبيعية في الساحة الدولية، وأن يزاول نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية، كما يتطلع إلى مساعدة الوكالة في وضع البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالتطوير في مجال التطبيقات النووية للأغراض السلمية".

من جانبه وجه غروسي دعوة لرئيس مجلس الوزراء، لحضور قمّة الطاقة النووية، التي ستُعقد في بروكسل في شهر آذار الحالي، معبراً عن "تقديره لتعاون العراق مع الوكالة".

وأشار إلى أن "العراق من الدول الرائدة بالعمل مع الوكالة"، لافتا الى "الالتزام بالعمل مع العراق في برنامجه ومشاريعه السلمية، التي تتضمن الطاقة وإزالة ملوحة التربة ومعالجة الأمراض وغيرها من المجالات السلمية".

ولفت إلى، أنه "يتطلع إلى زيارة الوفد العراقي مقرّ الوكالة في الأسابيع المقبلة؛ للعمل على وضع خارطة طريق لتطوير عمل العراق وبناء البنى التحتية والحصول على التكنولوجيا النووية في المجالات السلمية".