بالوثيقة: تكليف اعضاء مجلس ذي قار بتقييم الدوائر الخدمية اثناء الازمات

2024-03-18

شبكة اخبار الناصرية:وجه رئيس مجلس محافظة ذي قار اعضاء المجلس بمتابعة الدوائر الخدمية وتقييم اداء المسؤولين اثناء الازمات محددا اسماء الاعضاء وفقا للاقضية والنواحي التي يتواجدون بها. وذكرت وثيقة تابعتها شبكة اخبار الناصرية ان رئيس المجلس عبد الباقي العمري اصدر امرا اداريا لمراقبة الوحدات الادارية والدوائر الخدمية فيها من قبل...

