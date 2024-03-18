2024-03-18 12:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي، اليوم الاثنين 18 آذار 2024، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لحضور قمّة الطاقة النووية التي ستُعقد في بروكسل في شهر آذار الحالي. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل صباح اليوم الاثنين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي. ووفقا للبيان، أكد السوداني، أن العراق كان من أوائل الدول التي سعت للانضمام للوكالة، والالتزام بمعاهداتها، وعمل على إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية؛ لقناعته بأن الطاقة النووية يجب أن تكون مصدراً للازدهار وليس لتطوير الأسلحة الفتاكة، مشيراً إلى أن العراق أودع نهاية العام الماضي لدى الوكالة متطلبات انضمامه لاتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وهو يتطلع للدخول مجدداً في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية. وعبر رئيس مجلس الوزراء عن رغبة العراق بشغل مكانته الطبيعية في الساحة الدولية، وأن يزاول نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية، كما يتطلع إلى مساعدة الوكالة في وضع البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالتطوير في مجال التطبيقات النووية للأغراض السلمية. من جانبه، وجه غروسي دعوة السوداني لحضور قمّة الطاقة النووية، التي ستُعقد في بروكسل في شهر آذار الحالي، معبراً عن تقديره لتعاون العراق مع الوكالة. وأكد، أنه من الدول الرائدة بالعمل مع الوكالة، كما أعلن الالتزام بالعمل مع العراق في برنامجه ومشاريعه السلمية، التي تتضمن الطاقة وإزالة ملوحة التربة ومعالجة الأمراض وغيرها من المجالات السلمية، مشيراً إلى تطلعه لزيارة الوفد العراقي مقرّ الوكالة في الأسابيع المقبلة؛ للعمل على وضع خارطة طريق لتطوير عمل العراق وبناء البنى التحتية والحصول على التكنولوجيا النووية في المجالات السلمية.