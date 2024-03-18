دولة عربية تعلن عن حزمة استثمارات أوروبية بأكثر من 7 مليار يورو

2024-03-18 12:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، عن حزمة استثمارات أقرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو. ونقل موقع مصراوي عن فهمي تصريحات تلفزيونية، قال فيها إن القمة المصرية الأوروبية شهدت الحديث عن التعاون الثنائي بين مصر وأوروبا في الطاقة والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر بالنسبة لأوروبا تحتوي على قوى كامنة في الطاقة المتجددة لا مثيل لها على الإطلاق. ولفت فهمي إلى أن هذه الحزمة من الاستثمارات الأوروبية موجهة إلى تمويل التنمية، كما أن عوائد هذه الحزمة سيعود على الجانبين، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على العديد من الفرص الواعدة، وقادرة على العبور من الأزمات. وشدد المسؤول المصري على أن قضية غزة كانت من أكثر القضايا الحاضرة في المناقشات بين مصر وأوروبا، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر للهجرة القسرية للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ولن تسمح بهذه الهجرة. وأضاف أن السيسي تحدث على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ولا تريد أن يتسع الصراع إلى مناطق أخرى، وتحدثت على رفض اجتياح مدينة رفح الفلسطينية. وفي وقت سابق، أعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون ديرلاين، أمس الأحد، عن سعادتها بوجودها في القاهرة للاحتفال بإنجاز جديد في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر. وأكدت عبر منصة إكس، عقب لقائها مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي، وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، سوف تزداد أهمية علاقاتنا مع مرور الوقت. يأتي تعليق فون ديرلاين، بعد أن صرح مسؤول بارز في المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيوقّع مع مصر حزمة قروض ومنح واتفاقات للتعاون في مجال الطاقة، وفقا لوكالة فرانس برس.