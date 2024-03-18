اتحاد الأثقال يجدد ثقته بالرباع علي يسر في تحقيق الإنجاز العالمي

2024-03-18 12:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس اتحاد رفع الأثقال صالح محمد كاظم، أن اختيار الرباع علي عمار يسر للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة التايلندية بانكوك جاء نظراً لتصنيفه العالمي الحالي إذ يقف في المركز التاسع ".وقال كاظم: إن " الأرقام التي حققها في وحداته التدريبية تجعله ينافس بقوة على نيل المراكز الأولى المتقدمة وبحسب اللوائح فإن المصنفين العشرة الأوائل بإمكانهم الحصول على بطاقات التأهل "، مبيناً أن" الرباعين قاسم محمد وحسين علي عسكر وصفاء راشد تعذرت مشاركتهم في هذا التجمع المهم بسبب عدم جاهزيتهم الكافية إلى جانب معاناتهم من إصابات سابقة".وأضاف كاظم ،أن" الرباع علي عمار يسر ضمن التواجد في أولمبياد باريس بنسبة كبيرة بعد حصوله على وسامين برونزيين في بطولة آسيا برفع الأثقال لفئة المتقدمين التي استضافتها العاصمة الأوزبكية طشقند العام الماضي حيث أحرز الوسام البرونزي الأول بفعالية النتر بعد أن حقق 234 كغم، كذلك حصل على الوسام البرونزي الثاني بالمجموع بعد أن حقق 425 كغــم بالإضافة إلى إحرازه المركز الرابع بفعالية الخطف بعد أن حقق 191 كغم، وبحسب اللوائح الدولية يجب المشاركة في جميع البطولات التأهيلية وتسجيل أعلى المجموعات والمنافسة ضمن المصنفين العشرة الأوائل".