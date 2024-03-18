المرور تعلن إلغاء متابعة الغرامات بمنصة أور وتفعيلها في تطبيق المرور الذكي

2024-03-18 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - محمد الطالبي

أعلنت مديرية المرور العامة ، اليوم الاثنين، عن إلغاء متابعة الغرامات بمنصة أور وتفعيلها في تطبيق المرور الذكي، وفيما بينت أنه سيتم انتخاب طرقٍ حيوية لتثبيت الكاميرات الذكية ورادارات السرعة، أكدت انخفاض مستوى الحوادث والمخالفات منذ تشرين الثاني الماضي.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سيتم خلال الأيام المقبلة انتخاب طرق جديدة لتأهيل ونصب وتثبيت الكاميرات الذكية ورادارات السرعة، حيث ستشمل الطرق الحيوية والمهمة التي يسلكها المواطنون"، مبيناً أن "هناك التزاماً عالياً من الشركة المنفذة، كما أن هناك تنسيقاً واجتماعات مستمرة وعملاً دؤوباً لتعم هذه التجربة في محافظة بغداد ‏وبالتالي تنتشر باتجاه باقي المحافظات".

وأضاف القيسي، أن "هذا المشروع سيتم بشكلٍ إيجابي بوجود الإدارة والإرادة الحقيقية، حيث سنستطيع من خلاله فرض النظام المروري وهيبة الدولة للتقليل من الحوادث المرورية والحد منها وكذلك الحد من المخالفات"، موضحاً أن "هناك انخفاضاً بمستوى الحوادث والمخالفات منذ بداية التجربة 1‏/11‏/2023 لغاية هذا اليوم".

وبين أن "رجال المرور متواجدون في التقاطعات لتنظيم حركة السير والمرور"، مشيراً إلى أنه "تم إلغاء منصة أور الإلكترونية من هذا الموضوع وتم الترويج إلى تطبيق يسمى المرور الذكي، حيث بدأ العمل به منذ انطلاق المشروع وبسبب الأمور التنظيمية توقف لساعات وفي الأيام القادمة سيصحح الخلل والمضي بهذا المشروع".

وأوضح أن "القانون المروري في مادته الـ25/ ثالثاً نصت على "المعاقبة بغرامة 50,000 دينار لمن لا يرتدي حزام الأمان للسائق وجنبه، وعدم السماح بجلوس الأطفال من سن الثامنة فما دون بالمقعد الأمامي مجاور السائق، بل يجب أن يجلس في المقاعد الخلفية وهذا معمول فيه بجميع دول العالم".