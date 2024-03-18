رئيس الجمهورية :العراق يتطلع لدخول شركات أذربيجانية إلى السوق المحلية

2024-03-18 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، تطلع العراق لدخول شركات أذربيجانية إلى السوق المحلية،وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف والوفد المرافق له".وأشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وضرورة العمل على تنميتها وتعزيزها وبما يحقق المصالح المشتركة للجميع".وأكد أن "العراق يتطلّع لدخول الشركات الأذربيجانية إلى السوق المحلية، وتعزيز فرص التعاون الاستثمارية لا سيما بعد توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى أذربيجان خلال شهر تشرين الثاني الماضي، وما تشكله تلك المذكرات من انطلاقة مهمة لمد جسور التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والنقل الجوي وبما يضمن المصالح للشعبين".من جانبه، أعرب الوزير ميكاييل جباروف عن "سعادته بزيارة العراق"، مشيدا ً"بالزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى أذربيجان مؤخراً وأهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية.وأكد "رغبة بلاده بإقامة أفضل العلاقات مع العراق بمختلف المجالات".