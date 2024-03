2024-03-18 14:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: وجه مدير تربية محافظة ذي قار علي اسماعيل سبتي إدارات مدارس المحافظة لأخذ التدابير اللازمة والاحترازية لتجنب مخاطر الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية المتوقعة حسب الانواء الجوية ليوم غد الثلاثاء. وأكد سبتي في بيان اطلعت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه، ضرورة متابعة أبنية المدارس والأسلاك الكهربائية ومتابعة...

The post تربية ذي قار توجه ادارات المدارس تجنب مخاطر موجة الامطار المتوقعة غدا الثلاثاء first appeared on شبكة اخبار الناصرية.

The post تربية ذي قار توجه ادارات المدارس تجنب مخاطر موجة الامطار المتوقعة غدا الثلاثاء appeared first on شبكة اخبار الناصرية.