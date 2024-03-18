2024-03-18 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صرح الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن إسرائيل تخلق مجاعة في غزة بسبب منع دخول المساعدات إلى القطاع وتستخدم التجويع سلاحا في الحرب. وأضاف: “نشهد مجاعة في غزة تؤثر على آلاف الأشخاص ولا يمكننا الوقوف متفرجين بينما يجوع الفلسطينيون”. وتابع: “إسرائيل تخلق مجاعة في غزة وما يحدث من صنع […]

ظهرت المقالة بوريل: إسرائيل تخلق مجاعة في غزة وتستخدمها سلاح حرب أولاً على ايرث نيوز.