2024-03-18 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انفعل الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بعد خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد (4-3) مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد. وودع الريدز بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة في ختام منافسات ربع النهائي، في مباراة امتدت لأشواط إضافية. وبعد المباراة التي أنهت آمال ليفربول في تحقيق رباعية ألقاب نادرة بالموسم الأخير لكلوب […]

ظهرت المقالة سؤال “مستفز” عن الخسارة أمام مانشستر يونايتد يظهر الوجه الآخر ليورغن كلوب أولاً على ايرث نيوز.