2024-03-18 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاز بولايته الخامسة بعدد قياسي من الأصوات. وجاءت النتائج بعد أن أطلق بوتين العنان لأقسى حملة قمع في البلاد ضد المعارضة وحرية التعبير منذ العهد السوفييتي. ولم يتم السماح إلا لثلاثة مرشحين رمزيين ــ ولم يكن منهم أحد يعارض حربه في […]

ظهرت المقالة رسميا.. فوز بوتين بولاية خامسة بعدد قياسي من الأصوات أولاً على ايرث نيوز.