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صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لشهداء وجرحى القصف الإسرائيلي

صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لشهداء وجرحى القصف الإسرائيلي
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لشهداء وجرحى القصف الإسرائيلي
2024-03-18 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين عن حصيلة جديدة لشهداء وجرحى القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. ووفق التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31726 شهيدا و 73792 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”. وأشار التقرير إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات […]

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