صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لشهداء وجرحى القصف الإسرائيلي

2024-03-18 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين عن حصيلة جديدة لشهداء وجرحى القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. ووفق التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة: “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31726 شهيدا و 73792 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”. وأشار التقرير إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات […]

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