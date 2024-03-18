2024-03-18 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، تطلع العراق لدخول شركات أذربيجانية إلى السوق المحلية، وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته ايرث نيوز، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف والوفد المرافق له”.وأشار رئيس الجمهورية إلى “أهمية العلاقات الثنائية […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يؤكد تطلع العراق لدخول الشركات الأذربيجانية إلى السوق المحلية أولاً على ايرث نيوز.