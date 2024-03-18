2024-03-18 14:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، إلغاء متابعة الغرامات بمنصة أور وتفعيلها في تطبيق المرور الذكي، فيمابينت أنه سيتم انتخاب طرقٍ حيوية لتثبيت الكاميرات الذكية ورادارات السرعة. وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي: إنه سيتم خلال الأيام المقبلة انتخاب طرق جديدة لتأهيلونصب وتثبيت الكاميرات الذكية ورادارات السرعة، حيث ستشمل الطرق الحيوية والمهمة التي يسلكها المواطنون، مبيناًأن هناك التزاماً عالياً من الشركة المنفذة، كما أن هناك تنسيقاً واجتماعات مستمرة وعملاً دؤوباً لتعم هذه التجربة فيمحافظة بغداد ‏وبالتالي تنتشر باتجاه باقي المحافظات. وأضاف القيسي، أن هذا المشروع سيتم بشكلٍ إيجابي بوجود الإدارة والإرادة الحقيقية، حيث سنستطيع من خلالهفرض النظام المروري وهيبة الدولة للتقليل من الحوادث المرورية والحد منها وكذلك الحد من المخالفات، موضحاً أنهناك انخفاضاً بمستوى الحوادث والمخالفات منذ بداية التجربة 1‏11‏2023 لغاية هذا اليوم. وبين أن رجال المرور متواجدون في التقاطعات لتنظيم حركة السير والمرور، مشيراً إلى أنه تم إلغاء منصة أورالإلكترونية من هذا الموضوع وتم الترويج إلى تطبيق يسمى المرور الذكي، حيث بدأ العمل به منذ انطلاق المشروعوبسبب الأمور التنظيمية توقف لساعات وفي الأيام القادمة سيصحح الخلل والمضي بهذا المشروع. وأوضح أن القانون المروري في مادته الـ25 ثالثاً نصت على المعاقبة بغرامة 50,000 دينار لمن لا يرتدي حزام الأمانللسائق وجنبه، وعدم السماح بجلوس الأطفال من سن الثامنة فما دون بالمقعد الأمامي مجاور السائق، بل يجب أنيجلس في المقاعد الخلفية وهذا معمول فيه بجميع دول العالم.