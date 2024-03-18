جهاز مكافحة الإرهاب يعلن نتائج عملياته في أربع محافظات

2024-03-18 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن نتائج عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في أربع محافظات.

وقالت الخلية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تزامنا مع عمليات وعد الحق وبجهد استخباري متميز وبعملية واسعة لقطعات جهاز مكافحة الارهاب، في محافظة صلاح الدين - تلول الباج ومحافظة نينوى - قضاء الحضر وادي الثرثار حيث تم تنفيذ واجب تفتيش وتطهير مضافات وانفاق تابعة لعصابات داعش الارهابي، وباسناد طيران الجيش العراقي البطل".

وأضافت، أن "جهاز مكافحة الارهاب تمكن من: (تدمير (29) مضافة، وردم انفاق عدد (6)، والعثور على عبوات ناسفة عدد (12)، وحزام ناسف عدد (2 )، وقنابر هاون عدد (4)، ودراجة نارية مفخخة عدد (3)،وبراميل مطمورة تحتوي على مواد متفجرة عدد(3) حيث تم تفجير المواد اعلاه في منطقة الواجب، وتم الاستيلاء على عتاد رشاشة BKC عدد (80) حاوية وعتاد كلاشنكوف عدد (13) حاوية)".

وتابعت أنه "بواجب منفصل لابطال جهاز مكافحة الإرهاب في ( محافظة كركوك - سلسلة جبال حمرين - الحدود الفاصلة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين ) تم تنفيذ واجب تفتيش وتطهير مضافات أسفر عن تفجير وتدمير(4) مضافات كانت تستخدم من قبل عصابات داعش الإرهابية".

ولفتت إلى أنه "ضمن عمليات الجهاز في محافظة الأنبار تم إلقاء القبض على احد عناصر مفارز التفخيخ في عصابات داعش".