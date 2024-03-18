القبض على متهم بحوزته أكثر من (20) مليون دينار مزيف في بابل

2024-03-18 14:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بابل، اليوم الاثنين، القبض على متهم بحوزته أكثر من (20) مليون دينار مزيف.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة/ بابل توفرت لديها معلومات تفيد بوجود متهم وبحوزته مبالغ مزيفة، حيث تم تشكيل فريق عمل استخباري ومتابعة ميدانية للمتهم، والقبض عليه وبحوزته مبالغ مالية مزيفة".

وأضاف أنه "لدى التحقيق معه اعترف بوجود مبالغ مالية أخرى في داره، حيث تم التوجه الى دار المتهم وضبط المبالغ المالية المزيفة (أكثر من عشرين مليون دينار وعدد من العملات الأجنبية) بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية"، مشيراً الى "إحالة المتهم للجهات المختصة لينال جزاءه العادل".