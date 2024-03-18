وزير النفط يبحث سبل توسيع آفاق التعاون مع أذربيجان

2024-03-18 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعبحث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ووزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان ميكاييل جينكيز أغلو جباروف ، اليوم الاثنين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني استقبل اليوم وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان ميكاييل جينكيز أغلو جباروف ورئيس شركة النفط الأذربيجانية السيد روشن نجف والوفد المرافق له" ،مبينة أن "اللقاء حضره وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير ومدير عام دائرة العقود والتراخيص النفطية ، ومدير مكتب الوزير".وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في قطاع النفط والطاقة".وقدم عبد الغني ،بحسب البيان "إيجازاً عن خطط الحكومة والوزارة لتطوير الصناعة النفطية واستثمار الغاز ، من خلال جولات التراخيص النفطية والغازية ، كما رحب بالشركات الأذربيجانية بالمشاركة في الفرص الاستثمارية بالقطاع النفطي والمشاريع التي تعلن عنها الوزارة".من جانبه، أعرب الوزير الضيف، عن "رغبة بلده والشركات النفطية بتنفيذ المشاريع المشتركة في قطاع النفط والغاز ، وبما يعزز من فرص التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين".