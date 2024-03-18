الحزب الديمقراطي يعلن عدم الاشتراك في انتخابات برلمان إقليم كردستان

2024-03-18 15:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان المقرر اجراؤها حزيران المقبل، فيما هدد بالانسحاب من العملية السياسية في العراق.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نرى أن من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية، وعدم الاشتراك في انتخاب تجري خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابی مفروض".

وخاطب البيان، مواطني الاقليم، بالقول "نضع اطراف تحالف ادارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني"، مؤكدا أنه "بعكسە لا یمكننا الاستمرار في العملیة السیاسیة".