2024-03-18 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عبّر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن ثقته في أن الاتحاد سيتوصل إلى اتفاق، الإثنين، بشأن فرض عقوبات على كل من حركة حماس والمستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون أعمال عنف في الضفة الغربية. وقال للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل: “يبدو أن الجميع سيتفقون اليوم على فرض عقوبات على حماس والمستوطنين […]

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على حماس ومستوطنين أولاً على ايرث نيوز.