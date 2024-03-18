2024-03-18 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يخوض المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، المتوج في نهاية 2022 بلقبه المونديالي الثالث، مباراتيه الوديتين المقررتين الجمعة والثلاثاء في الولايات المتحدة من دون نجمه وقائده ليونيل ميسي بسبب إصابة عضلية، وذلك وفق رابطة الدوري الأميركي الذي يدافع فيه الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات عن ألوان إنتر ميامي. وأعلنت رابطة الدوري الأميركي لائحة اللاعبين الذين […]

ظهرت المقالة لهذا السبب.. ميسي لن يخوض مباراتي الأرجنتين الوديتان أولاً على ايرث نيوز.