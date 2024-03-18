2024-03-18 15:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تدمير 29 مضافة و 6 أنفاق وأحزمة ناسفة لداعش في محافظتي نينوى وصلاح الدين. وذكرت الخلية في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أنه “تزامنا مع عمليات وعد الحق وبجهد استخباري متميز وبعملية واسعة لقطعات جهاز مكافحة الارهاب، في محافظـــة صلاح الديــــن – تلول الباج ومحافظـــة نينــــوى – قضـاء […]

ظهرت المقالة الإعلام الأمني: تدمير 6 انفاق في 3 محافظات والقبض على ارهابي أولاً على ايرث نيوز.